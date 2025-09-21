Везенков спечели битката с Коди Милър и триумфира на турнира в Крит

С победа с 86:83 срещу Цървена звезда, гръцкият шампион Олимпиакос спечели финала на турнира в Крит и стана краен победител. Мачът противопостави един на друг двама български национали - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Везенков беше сред най-добрите в тима на Йоргос Барцокас и завърши с 16 точки.

Първата четвърт започна доста равностойно, като двата отбора си разменяха водачеството. Риверо беше основен играч за Цървена звезда, отбелязвайки първите 8 точки, докато за Олимпиакос Александър Везенков и Томас Уолкъп бяха ключови фигури. Олимпиакос поведе с крехките 4 точки (12:8), а малко по-късно увеличи преднината си до 9. Въпреки това, Цървена звезда не беше казал последната си дума и успя да намали разликата до 20:24 в края на първата четвърт, доминирайки под коша.

Във втората част Цървена звезда стана по-опасен и благодарение на Милър-Макинтайър и Айзея Кенан поведе с 26:24. „Червено-белите“ от Пирея обаче се върнаха в играта и си възвърнаха преднината, като Еван Фурние и Алек Питърс доминираха и направиха резултата 32:28. След това дойде ред на Везенков да се включи, но Риверо и Нуора запазиха преднината на своя отбор. Коди Милър-Макинтайър оформи резултата 44:39 на полувремето с тройка със сирената и на почивката Цървена звезда имаше леко предимство.

През второто полувреме Олимпиакос влезе по-мотивиран от Цървена звезда и с Дорси, Фурние, Везенков и Милутинов успя да изгради солидна преднина, достигайки двуцифрено число с коша на Сейбън Лий (60:50) в средата на третата четвърт. Оттам нататък сърбите намалиха разликата чрез Монеке и Картър до 56-60, но пирейците не се огънаха и запазиха преднината си, увеличавайки я до 8 точки малко преди последната четвърт (64:56).

Олимпиакос влезе в последната четвърт с малка преднина, като сърбите дори успяха да изравнят до 70:70 в първите минути, което промени изцяло хода на мача. В последните 5 минути Олимпиакос влезе с малка, но добра преднина. Три минути преди края Риверо изравни за 79:79 и мачът вече беше на ръба.

Цървена звезда дори поведе, но Уорд заби и изравни за 81:81 в последната минута и половина. В последните секунди „червено-белите“ бяха по-съсредоточени и точни в решаващите стрелби и атаки, показвайки много добри защити и в крайна сметка спечелиха с минималното 86:83, което беше и достатъчно за отбора на Йоргос Барцокас да триумфира в турнира.

Снимка: olympiacosbc.gr