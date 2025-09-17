Популярни
Съотборник на Везенков аут за 15-20 дни

  • 17 сеп 2025 | 15:01
  • 274
  • 0
Съотборник на Везенков аут за 15-20 дни

Съотборникът на Александър Везенков в Олимпиакос - американският гард Кийнън Еванс, е получил остеохондрално увреждане на дясното капаче на коляното и се очаква да отсъства от тренировки за 15-20 дни, информират от гръцкия шампион. Той няма да пътува с тима за турнира в Крит.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

За разлика от него, националите на Гърция, които се пребориха за бронзовите медали на ЕвроБаскет 2025 - Костас Папаниколау, Тайлър Дорси, Янулис Ларендзакис и Костас Адетокунбо, ще се присъединят към продължаващата подготовка на "червено-белите" от Пирея за новия сезон.

Снимки: Imago

