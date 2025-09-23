Везенков, Фурние и Папаниколау показаха екипите на Олимпиакос за новия сезон

Гръцкият гранд Олимпиакос представи официално екипите, с които ще играе през новия сезон. Те са изработени от марката за спортно облекло GSA. “Червено-белите” от Пирея публикуваха на официалния си сайт и в профилите си в социалните мрежи специално едноминутно видео, в което едно от главните действащи лица бе родната звезда Александър Везенков. Редом до българското крило, във видеото участие взеха Костас Папаниколау и Еван Фурние.

"Олимпиакос и GSA се целят в небето.

Това са официалните екипи за сезон 2025/2026!

Никога не се отказвайте.

Ние сме Олимпиакос", пишат от гръцкия шампион.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Броени дни пък делят Везенков и компания от първия официален мач за новия сезон. На 26 септември Олимпиакос се изправя срещу Кардица в полуфинален мач от турнира за Суперкупата на Гърция. Надпреварата се провежда в Родос.

При успех, на финала “червено-белите” ще срещнат победителя от другия полуфинал, в който съперници са АЕК Атина и Промитеас Патра. Ден по-късно е финалът.

Интересно за отбелязване е, че Панатинайкос, действащият носител на Купата на страната, се оттегли от участие заради причини, свързани с програмата на “зелените” от Атина. Панатинайкос се завръща на 25 септември от приятелския турнир “Павлос Янакопулос” в Мелбърн и Сидни.

На 30 септември Олимпиакос започва и участието си в Евролигата - с мач срещу Баскония като гост.

Снимка: olympiacosbc.gr