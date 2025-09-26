Барселона имаше проблеми с Овиедо, но стигна до своето

За втори път в рамките на няколко дни Барселона вкара три гола и спечели в Ла Лига, с което отново е само на 2 точки от лидера Реал Мадрид - вече след шест кръга. Този път шампионите надвиха Овиедо с 3:1 като гости, но имаха повече от очакваното трудности. Домакините, които са новаци, водеха до 56-ата след гол на Алберто Рейна (33’), паднал след грешка на новия вратар на каталунците Жоан Гарсия. Обратът дойде през второто полувреме, като първо Ерик Гарсия изравни, а после влезлият от пейката Роберт Левандовски (70') вкара за 2:1 за Барса. В края Роналд Араухо (89’) заби трето попадение за гостите.

Играчите на Овиедо се отбраняваха много успешно преди почивката, когато позволиха единствено една греда на Рафиня. После пък те пропуснаха да направят 2:2, което можеше сериозно да обърка плановете на състава на Ханзи Флик.

Наставникът на гостите Ханзи Флик върна Маркъс Рашфорд в стартовия състав, а Роберт Левандовски започна на пейката. Сред 11-те на Овиедо има познати имена като на Санти Касорла, Ерик Байи, Леандер Дендонкер и Саломон Рондон.

Рашфорд отправи бомбен удар от въздуха в 10-ата, който едва беше спасен от вратаря на домакините. Същото се случи и в 23-тата, като този път се стигна до корнер.

И двата шута на англичанина бяха далечни, защото футболистите на Овиедо умело се защитаваха. В 25-ата пък те организираха остра атака, при която само намеса на Ерик Гарсия попречи на Рондон да застраши сериозно Жоан Гарсия.

В 32-рата Рафиня също заложи на изстрел от извън наказателното поле, който се отби в страничната греда. Последва изненадващо добра добавка на Роналд Араухо, като и този път вратарят Ескандей спаси.

Буквално секунди по-късно домакините поведоха. Тогава стражът на Барса Жоан Гарсия излезе далеч извън полето си и после сгреши при подаването, от което се възползва Рейна с далечен и точен удар за 1:0.

На почивката Ханзи Флик извади колебливия Касадо и вкара Де Йонг. Барселона очаквано натисна и скоро успя да изравни.

В 56-ата изненадващо Араухо проби и центрира отляво, а след атрактивно засичане на Феран Торес се стигна дотам, че Ерик Гарсия да насочи топката зад голлинията за 1:1.

Само минута по-късно стражът на Овиедо спаси удар на Рафиня, който летеше към мрежата му.

Малко след това бразилецът беше заменен от Левандовски, който след само пет минути на терена беше точен за 2:1 за Барса в 70-ата, засичайки подаване на де Йонг.

Този гол обаче не означаваше, че успехът на Барса е подсигурен. Последваха поне две сериозни опасности пред вратата на Жоан Гарсия, при които късметът беше с каталунците.

Победата беше гарантирана в 89-ата, когато Араухо засече с глава подаване от корнер за крайното 3:1.