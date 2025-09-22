Стана ясно кога отборите от елита ще разберат съперниците си за Купата на България

Тази седмица ще бъде теглен жребият за Sesame Купа на България. На 26 септември (петък) в Амфитеатралната зала в базата в “Бояна” ще бъдат определени съперниците за втория предварителен кръг и 1/16-финалите на турнира. Както е ясно от втория предварителен кръг се включват отборите от Втора лига, а от 1/16-финалите - тези от елита.

Ясни са аматьорите, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

Ето какво пишат от БПФЛ:

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че на 26 септември (петък) от 12:00 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база „Бояна“ ще бъде теглен жребият за Втори предварителен кръг и Първи кръг от финалната фаза (1/16-финали) на SESAME Купа на България.

ВТОРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ

В него участие вземат 31 отбора. 16 отбора се класираха от Първи предварителен кръг (отбори с аматьорски статут) и 15 отбора от Втора лига (заради отказа от участие в шампионата на ПФК Крумовград и без дублиращите отбори).

Тимовете ще бъдат разделени в две урни. В ПЪРВА УРНА попадат 15 отбора от Втора лига, а във ВТОРА УРНА попадат 16 отбора с аматьорски статут. Жребият определя 15 двойки отбори, като победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът от ВТОРА УРНА. Един от отборите с аматьорски статут ще почива в този кръг и ще се включи директно в следващия етап.

ПЪРВА УРНА: Беласица Петрич, Вихрен Сандански, Дунав от Русе, Етър Велико Търново, Локомотив Горна Оряховица, Миньор Перник, Пирин Благоевград, ФК Севлиево, Спартак Плевен, Спортист Своге, Марек Дупница, Фратрия, Черноморец Бургас, Хебър Пазарджик, Янтра Габрово

ВТОРА УРНА: Бенковски Исперих, Ботев Нови пазар, Бдин Видин, Витоша Бистрица, Германия Сапарева баня, Загорец Нова Загора, Ком Берковица, ФК Ловеч, Металург Перник, Партизан Червен бряг, Рилски спортист Самоков, Септември Тервел, Спартак Пловдив, Черноломец Попово, ОФК Хасково, ФК Ямбол

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 8-14 октомври 2025.

ПЪРВИ КРЪГ ФИНАЛНА ФАЗА (1/16 финали)

В този етап участват 32 отбора. 16 отбора се класират от Втори предварителен кръг и 16 отбора от Първа лига.

Тимовете се разпределят в две урни. В ПЪРВА УРНА попадат 16 отбора от Първа лига, а във ВТОРА УРНА попадат 16 отбора, които се класират от Втори предварителен кръг. Жребият определя 16 двойки отбори, като победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът от ВТОРА УРНА.

ПЪРВА УРНА: Арда Кърджали, Берое Стара Загора, Ботев Враца, Ботев Пловдив, Добруджа Добрич, Левски София, Локомотив Пловдив, Локомотив София, Лудогорец Разград, Монтана, Септември София, Славия София, Спартак Варна, ЦСКА, ФК ЦСКА 1948, Черно море Варна

ВТОРА УРНА: Излъчените в предварителната фаза 16 отбора.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 28-30 октомври 2025.