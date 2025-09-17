Ясни са аматьорите, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

16 отбора от аматьорския футбол – 15 от Трета лига и 1 от Областната група на Перник, ще участват в същинската фаза на турнира за купата на България – сезон 2025-2026 година. Тимовете вече са известни след като преминаха през квалификационния цикъл на предварителната фаза на надпреварата. Току що приключилият първи етап се проведе на териториален принцип, разделящ страната на четирите зони. Турнирът продължава с 1/32 финали. В него ще се включат 16-те отбора от аматьорския футбол, преминали успешно през предварителната фаза и 15 отбора от Втора лига. Лудогорец II (Разград), и ЦСКА II (София) нямат право на участие в турнира, тъй като са втори отбори на клубовете си. Жребий ще определи двойките в 1/32 финалите. Преди изтеглянето му, съперниците ще бъдат разпределени в две урни – в едната ще са 16-те отбора от аматьорския футбол, а другата 15-те от Втора лига.

Участниците от аматьорския футбол:

Североизточна България : Септември (Тервел), Черноломец (Попово), Бенковски (Исперих), Ботев (Нови пазар)

Северозападна България : Бдин (Видин), ФК Ловеч (Ловеч), Ком (Берковица), Партизан (Червен бряг)

Югозападна България : Витоша (Бистрица), Рилски спортист (Самоков), Металург (Перник), Германея (Сапарева баня)

Югоизточна България : ФК Ямбол (Ямбол), ОФК Хасково (Хасково), Спартак (Пловдив), Загорец (Нова Загора)