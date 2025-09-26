Хакими говори за приятелството с Мбапе, но не го включи в идеалните си 11 за всички времена

Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими състави своя състав от играчи, които смята за най-добрите в историята. Играчът беше помолен да направи това в предаването на Canal+ „Clique“. 26-годишният защитник включи себе си, Зинедин Зидан, Роналдиньо, Лука Модрич, Андрес Иниеста, Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Роналдо Феномена.
На въпроса защо добрият му приятел и бивш съотборник в ПСЖ Килиан Мбапе не е включен в стартовия състав, Хакими се пошегува: „Той е на пейката. Килиан е страхотен играч. Когато спечели Златната топка, ще бъде в стартовия състав“.
Хакими говори и за приятелството си с Мбапе: "От момента, в който пристигнах в Париж, той ми помагаше. Аз не говорех френски, а той знаеше малко испански. Приятелството ни се оформи още от самото начало. Той ме подкрепяше в моментите, в които се нуждаех, аз правех същото. Нямаме никакви проблеми помежду си. Ако има нещо, ще говорим за него. Това е истинско приятелство и ще продължим да бъдем приятели".