Хакими говори за приятелството с Мбапе, но не го включи в идеалните си 11 за всички времена

  • 26 сеп 2025 | 17:03
  • 1975
  • 0
Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими състави своя състав от играчи, които смята за най-добрите в историята. Играчът беше помолен да направи това в предаването на Canal+ „Clique“. 26-годишният защитник включи себе си, Зинедин Зидан, Роналдиньо, Лука Модрич, Андрес Иниеста, Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Роналдо Феномена.

Хакими най-после проговори за най-трудното нещо, което му се е случвало
Хакими най-после проговори за най-трудното нещо, което му се е случвало

На въпроса защо добрият му приятел и бивш съотборник в ПСЖ Килиан Мбапе не е включен в стартовия състав, Хакими се пошегува: „Той е на пейката. Килиан е страхотен играч. Когато спечели Златната топка, ще бъде в стартовия състав“.

Хакими говори и за приятелството си с Мбапе: "От момента, в който пристигнах в Париж, той ми помагаше. Аз не говорех френски, а той знаеше малко испански. Приятелството ни се оформи още от самото начало. Той ме подкрепяше в моментите, в които се нуждаех, аз правех същото. Нямаме никакви проблеми помежду си. Ако има нещо, ще говорим за него. Това е истинско приятелство и ще продължим да бъдем приятели".

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1460
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1906
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1328
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1903
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1674
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1344
  • 0
Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16389
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131225
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60461
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4462
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1887
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2275
  • 3