Хакими най-после проговори за най-трудното нещо, което му се е случвало

Звездата на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими за първи път говори публично по темата за обвиненията по негов адрес за изнасилване на 24-годишна жена в началото на 2023-та. Според показанията на въпросната жена двамата са се запознали чрез социалните мрежи, след което футболистът я поканил в своя дом в Париж, докато съпругата и децата му били на почивка. Впоследствие обвинителката подала жалба в полицията срещу мароканския национал, което довело до сезирането на местната прокуратура и образуването на съдебно дело през това лято. Ако бъде признат за виновен, 26-годишният играч може да получи присъда за затвор до 15 години, но той категорично твърди, че всичко това е изнудване от страна на жената.

Големи проблеми за звезда на ПСЖ, грозят го до 15 години затвор

“За мен това е най-трудното нещо, което ми се е случвало. Истината е, че това е най-голямата щета, която съм понасял. Мисля, че за мен това беше нещо доста тежко и продължава да бъде тежко, защото продължават да изричат лъжа след лъжа, от което боли. Болезнено е за семейството ми и за синовете ми, които са малки и не знаят нито какво е интернет, нито как да четат. Знам, че в даден момент от техния живот те ще прочетат тези неща за мен. Ще видят, че нещо е написано за баща им, и то лъжа. Това не е приятно и, честно казано, не им го пожелавам.

Адвокатката на Хакими оспори обвиненията в изнасилване

Мисля, че за първи път разбрах за това от моята адвокатка. Знаехме, че може да се случи това. Ние обаче сме спокойни. Аз знам в какво съм обвинен и е лъжа. Знам какъв човек съм, че не съм направил нищо и че никога не бих го сторил. Поисках да говоря с полицията, за да представя моята версия. Бил съм на разположение винаги когато са имали нужда от нещо. Още повече, че разполагат с моето ДНК. Всички необходими неща са на тяхно разположение, за разлика от обвинителката, която не улеснява нещата. Благодарение на работата на полицията успяхме да открием доста добри неща. Истината е, че съм спокоен. Знам, че съм в добрите ръце на моята адвокатка. Правосъдието върши своята работа и се надявам истината скоро да излезе наяве.

"Tout ce dont je suis accusé est faux"



Clique x Achraf Hakimi, c’est jeudi 25 septembre sur l’app CANAL+ puis à 23H40 sur la chaîne CANAL+. pic.twitter.com/iyWO49jqKZ — CLIQUE (@cliquetv) September 24, 2025

Моята адвокатка ми разказа за съобщенията, предоставени на полицията. Нямах никаква представа за тях. Правосъдието свърши чудесна работа по намирането на тези съобщения. Когато ги прочетох, това беше голям шок за мен. Но не се изненадах толкова, защото предвид професията ми на футболист, ние сме изложени за тези неща. За мен беше тежко да чета подобни съобщения. Тези неща ще ни помогнат да извлечем истината. Футболистите сме изложени на куп неща, включително момичетата, които ни заговарят, и изнудванията…

🗣️ Achraf Hakimi: "The rape allegations is a lie. As a footballer, I'm exposed to this kind of thing. Girls approach us.



Things like blackmail. People want to take advantage of us. If you're not surrounded by the right people, it can lead to this. Since then, I changed a lot of… pic.twitter.com/06ZBOVZwzm — Football Talk (@FootballTalkHQ) September 25, 2025

Мисля, че в света на футбола има много хора, които се възползват от нас. Ако нямаш хора до себе си, ти се случват такива неща. Да, след всичко това аз промених доста неща и хора. Сега моето обкръжение е толкова малко, че не допускам никого да влезе в него. Пресата говори за неща, които не знае. Опетниха името ми и това на семейството ми. Засегнаха моето достойнство, защото знам каква е реалността, а тя е, че обвиненията са грешни. А когато те обвиняват неправомерно, това не е приятно и не го пожелавам на никого”, сподели Хакими в своята изповед пред Canal +.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages