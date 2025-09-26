Баная: Изпробвахме неща, за които никога не бяхме мислили

Въпреки оптимистичното начало на уикенда за Гран При на Япония Франческо Баная не бърза да се радва за шансовете си да се бори за челното класиране на „Мотеги“ утре и в неделя.

Италианецът беше най-бърз в първата свободна тренировка по-рано днес, след което се класира седми в официалната подготвителна сесия в Страната на изгряващото слънце. През целия ден неговото каране изглеждаше много солидно и това беше най-силният му ден от доста време насам.

Пред репортерите обаче двукратният световен шампион заяви, че не бърза да се радва и предпочита да изчака съботния ден да мине, за да има по-реална представа за шансовете си за добре представяне в спринта и състезанието в Япония. Италианецът също така разкри, че в търсене на проблемите му с Desmosedici GP25 той и Дукати са изпробвали нещо, за които дори не са и мислели в миналото.

„На „Мизано“ тествахме различни неща, които вече имахме, но всъщност нямахме възможност да изпробваме по време на сезона. Днес се чувствах добре на спиранията, направих сравнение с миналата година и спирах малко по-здраво.



„Цяла година гоним усещането и трябваше да изпробваме неща, за които никога не бяхме мислили. Мисля, че този тестове ден беше много важен. Днес загубихме 15 минути с технически проблем в следобедната сесия, но, като изключим това, аз карах гладко и доста уверено.



„Изпробвах различни неща с моето пилотиране, защото най-накрая имах възможност да спирам здраво, така че може би преувеличих малко. Можем да сме доволни, но е само петък. Трябва да изчакаме до квалификацията и най-вече спринта, където обикновено страдам най-много“, каза Баная пред Sky Italia.

