Баная: Изпробвахме неща, за които никога не бяхме мислили

  • 26 сеп 2025 | 15:09
  • 798
  • 0

Въпреки оптимистичното начало на уикенда за Гран При на Япония Франческо Баная не бърза да се радва за шансовете си да се бори за челното класиране на „Мотеги“ утре и в неделя.

От Дукати обявиха завръщането на Баная в челото на MotoGP
От Дукати обявиха завръщането на Баная в челото на MotoGP

Италианецът беше най-бърз в първата свободна тренировка по-рано днес, след което се класира седми в официалната подготвителна сесия в Страната на изгряващото слънце. През целия ден неговото каране изглеждаше много солидно и това беше най-силният му ден от доста време насам.

След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония
След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония

Пред репортерите обаче двукратният световен шампион заяви, че не бърза да се радва и предпочита да изчака съботния ден да мине, за да има по-реална представа за шансовете си за добре представяне в спринта и състезанието в Япония. Италианецът също така разкри, че в търсене на проблемите му с Desmosedici GP25 той и Дукати са изпробвали нещо, за които дори не са и мислели в миналото.

„На „Мизано“ тествахме различни неща, които вече имахме, но всъщност нямахме възможност да изпробваме по време на сезона. Днес се чувствах добре на спиранията, направих сравнение с миналата година и спирах малко по-здраво.

„Цяла година гоним усещането и трябваше да изпробваме неща, за които никога не бяхме мислили. Мисля, че този тестове ден беше много важен. Днес загубихме 15 минути с технически проблем в следобедната сесия, но, като изключим това, аз карах гладко и доста уверено.

„Изпробвах различни неща с моето пилотиране, защото най-накрая имах възможност да спирам здраво, така че може би преувеличих малко. Можем да сме доволни, но е само петък. Трябва да изчакаме до квалификацията и най-вече спринта, където обикновено страдам най-много“, каза Баная пред Sky Italia.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Gettyimages

