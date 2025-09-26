Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бедзеки: Механиците ми не обядваха, за да оправят моторите ми

Бедзеки: Механиците ми не обядваха, за да оправят моторите ми

  • 26 сеп 2025 | 14:07
  • 522
  • 0

Марко Бедзеки завърши петъчните тренировки преди Гран При на Япония в MotoGP с най-доброто време, но за него денят не започна никак добре, след като той падна два пъти в първата подготвителна сесия на „Мотеги“.

След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония
След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония

Пред медиите италианецът призна, че двете му катастрофи са били в резултат на свръхувереността, която той е имал в мотора на Априлия. Бедзеки също така добави, че заради двете му падания механиците му са пропуснали своя обяд, за да могат да поправят моторите му.

„Доволен съм, като се има предвид как започна денят, фантастично е да завърши по този начин. Свършихме невероятна работа, особено отборът, защото и двата мотора трябваше да бъдат поправени, най-вече първият, защото той беше доста повреден. Така че искам да благодаря за невероятните им усилия, защото те дори не успяха да хапнат, не можеха да правят нищо друго, освен да работят. Така че огромни благодарности към всички в Априлия.

„Да кажем, че увереността беше голяма и може би затова натиснах прекалено много в началото, особено при първото падане. То дойде след грешка, която можех да избегна, ако трябва да съм честен.

„Аз бях много бърз, спрях здраво и може би бях прекалено встрани, но все пак се опитах да наклоня мотора. Обикновено е добре да стартираме с меката предна гума, но не и на писта като тази, където има толкова много тежки спирания. Така че си беше моя грешка.

„Втората катастрофа беше една дребна неточност, но ние постоянно караме на лимита на сцеплението. Две грешки, които щеше да е по-добре да избегна, но определено имам увереност. Затова натискам толкова здраво, чувствам се добре още от първото ми излизане на пистата.

„Започваме уикенда добре, но от петък до събота нашите съперници, особено Дукати, правят големи крачки напред. Очаквам утре нещата да се нормализират, въпреки че се надявам да направим добра събота“, каза Бедзеки.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 207
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 238
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 966
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 377
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3288
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 926
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16168
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131009
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60146
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4401
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1858
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2239
  • 3