Бедзеки: Механиците ми не обядваха, за да оправят моторите ми

Марко Бедзеки завърши петъчните тренировки преди Гран При на Япония в MotoGP с най-доброто време, но за него денят не започна никак добре, след като той падна два пъти в първата подготвителна сесия на „Мотеги“.

След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония

Пред медиите италианецът призна, че двете му катастрофи са били в резултат на свръхувереността, която той е имал в мотора на Априлия. Бедзеки също така добави, че заради двете му падания механиците му са пропуснали своя обяд, за да могат да поправят моторите му.

Big repair jobs at Aprilia as Bezzecchi watches on 👀#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/aEvCdTbRn9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2025

„Доволен съм, като се има предвид как започна денят, фантастично е да завърши по този начин. Свършихме невероятна работа, особено отборът, защото и двата мотора трябваше да бъдат поправени, най-вече първият, защото той беше доста повреден. Така че искам да благодаря за невероятните им усилия, защото те дори не успяха да хапнат, не можеха да правят нищо друго, освен да работят. Така че огромни благодарности към всички в Априлия.



„Да кажем, че увереността беше голяма и може би затова натиснах прекалено много в началото, особено при първото падане. То дойде след грешка, която можех да избегна, ако трябва да съм честен.



„Аз бях много бърз, спрях здраво и може би бях прекалено встрани, но все пак се опитах да наклоня мотора. Обикновено е добре да стартираме с меката предна гума, но не и на писта като тази, където има толкова много тежки спирания. Така че си беше моя грешка.



„Втората катастрофа беше една дребна неточност, но ние постоянно караме на лимита на сцеплението. Две грешки, които щеше да е по-добре да избегна, но определено имам увереност. Затова натискам толкова здраво, чувствам се добре още от първото ми излизане на пистата.



„Започваме уикенда добре, но от петък до събота нашите съперници, особено Дукати, правят големи крачки напред. Очаквам утре нещата да се нормализират, въпреки че се надявам да направим добра събота“, каза Бедзеки.

Снимки: Gettyimages