Гледай на живо

Лудогорец стартира в Лига Европа с тежка визита в Швеция - на живо със съставите на Малмьо и "орлите"
Унай Емери: За мен Европа е мечта, обичам тези мачове

  • 24 сеп 2025 | 20:11
  • 691
  • 0
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери се надява, че една голяма европейска вечер може да вдъхне увереност в английския отбор след колебливото начало на сезона. Отборът от Бирмингам все още няма победа в Премиър лийг през настоящата кампания.

В четвъртък "лъвовете" ще играят у дома срещу Болоня в Лига Европа, а Емери е печелил турнира четири пъти в досегашната си кариера.

"Участието в Европа е фантастично. Наистина обичам тези мачове и съм изключително благодарен,че Астън Вила ми дава възможността да играя на най-високо ниво", заяви испанецът, който е триумфирал в турнира три пъти със Севиля и веднъж с Виляреал.

През миналата кампания Астън Вила игра в Шампионската лига за първи път от сезон 1982-83.

"Казах на футболистите, че за мен Европа е мечта. Да я споделя с феновете - преди две години в Лигата на конференциите атмосферата на "Вила Парк" винаги беше невероятна. Миналата година в Шампионската лига беше същото. Феновете също ще бъдат развълнувани от този турнир, както и аз", каза още испанският специалист.

