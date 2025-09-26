Живко Бояджиев: Троен мач

Утре, Олимпик играе с втория отбор на Спартак в поредното дерби на Варна. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Преди седмица загубихме от дубъла на Черно море. Сега ни предстои сходен двубой с втория отбор на Спартак. Непредсказуеми са срещите между отбори, съставени от млади футболисти. Подготвени са. Амбицията е на лице. Недостига опитът. Очаквам хубав мач. Ще има надиграваме. Имаме потенциал да спечелим, но трябва да го докажем на терена, през всичките 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.