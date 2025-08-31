Олимпик бие в Добрич

Дебютантът Олимпик (Варна) надви Рилци в Добрич с 2:0 за втора поредна победа. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините започнаха по-добре. Пропиляха две положения за гол и веднъж треснаха гредата. Съперникът също имаше две възможности да реализира през първото полувреме. След почивката Александър Гроздев беше точен в 60-а и 84-ата минута, възползвайки се от подаванията, съответно на Момчил Радев и Влади Георгиев. Накрая футболистите на Рилци натиснаха, но без ефект.

Снимка: olimpikvarna.com