Сиатъл Саундърс унижи Интер Маями на финал в Северна Америка, Бускетс и Суарес се сбиха след края на мача!

  • 1 сеп 2025 | 07:07
  • 887
  • 0
Отборът на Интер Маями се провали във финала на турнира за Купата на Лигите на Северна Америка и загуби с 0:3 от тима на Сиатъл Саундърс.

Целият звезден състав на Хавиер Масчерано бе в наличност, но това не помогна. Аржентинецът пусна като титуляри Лионел Меси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Алба, както и присъединилия се наскоро Родриго де Пол.

Осейз Де Розарио изведе играчите от Сиатъл напред в 26-ата минута, като това остана единственият гол до заключителните минути на срещата.

Чак в последния четвърт час на двубоя “чаплите” се пропукаха отново, като до голяма степен те сами си причиниха главоболията.

Първо в 82-рата минута допуснаха дузпа и от бялата точка Александър Ролдан удвои преднината на своите, а в 89-ата класиката оформи Пол Роток.

Този развой на събитията опъна до крайна степен нервите на “чаплите” и след последния съдийски сигнал се стигна до грозни сцени. Всичко започна от разговор между Лионел Меси и футболист на Сиатъл, който прерасна в масово меле, като се включиха и щабовете на двата отбора. Най-активни в мелето бяха Луис Суарес и Серхио Бускетс, които вместо да потушат страстите, опитаха да си изкарат яда за унизителната загуба.

