Ком с категоричен успех

Ком (Берковица) победи у дома едноименния тим на град Ловеч с 3:0. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. Изминаваше началния четвърт час, когато Ивайло Тодоров подаде и Георги Цеков откри резултата. Пак след асистенция на Тодоров, Митко Панов удвои в началото на втората част. Иво Иванов вкара третия гол от фаул в 66-ата минута. Съдията не зачете негово попадение в 5-ата минута, отсъждайки засада. Гостите отправиха удари към отсрещната врата, но стража на Ком се справи. Накрая ловешкия тим натисна, но усилията му не дадоха желания резултат.