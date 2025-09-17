Куартараро критикува V4 мотора на Ямаха

Фабио Куартараро не остана много доволен от поведението на новия V4 мотор на Ямаха, който той изпробва за втори път по време на официалния тест в MotoGP на „Мизано“ в понеделник.

Световният шампион за 2021 година тества за първи път машината в началото на миналата седмица по време на частен тест на „Каталуния“. След това този мотор направи състезателния си дебют с тестовия пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който участва с „уайлд кард“ в Гран При на Сан Марино през уикенда.

А в понеделник „Мизано“ прие и последния официален тест в хода на сезона в кралския клас, в който Куартараро, Алекс Ринс и Джак Милър тестваха V4 машината на Ямаха. В хода на тестовия ден Куартараро говори пред медиите и каза, че към този момент V4 моторът на Ямаха е по-слаб от стария модел, чийто двигател е с редово разположение на цилиндрите.

„Има работа за вършене, твърде рано е да кажем дали базата е добра. Точно сега новият мотор е по-слаб от сегашния. В Барселона усетих подобрение, което не усетих тук. Не мисля, че V4 моторът ще реши нашите проблеми, усещам същите трудности. Засега не виждам напредък в аспектите, в които ни трябва такъв, въпреки че има потенциал за развитие.



„Това беше първият ни истински тест с други пилоти. Така че виждаме горе-долу къде се намираме. Имаме много работа за вършене. Вкоментарите на всички ни бяха еднакви. Видяхме колко много страдаше Аугусто в състезанието, това донякъде се случва и с нас днес.



„Трябва да работим върху всичко. Максималната скорост е доста ниска, сцеплението все още го няма. Имаме много работа за вършене по електрониката. Аеродинамиката е малко или много копирана от стария мотор. Това беше нещо като втори шейкдаун на мотора, но се усеща, че имаме много работа за вършене“, обясни Куартараро.

Французинът завърши тестовия ден на 16-о място с време от 1:31.598, което той записа в следобедната сесия на теста. Куартараро беше с 1.224 по-бавен от Педро Акоста, който оглави класирането в края на изпитателния ден.

