  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  Росен Крумов: Футболистите да определят кой е по-добър

Росен Крумов: Футболистите да определят кой е по-добър

  • 26 сеп 2025 | 07:47
  • 701
  • 0
Росен Крумов: Футболистите да определят кой е по-добър

Едноименният тим на Костинброд играе утре в Панагюрище с местния Оборище. Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои двубой с опитен противник. Оборище може да накаже всеки. Имат футболисти с качества, които могат да го направят. Именно за това трябва да сме пределно концентрирани, защото битката ще е тежка. Винаги излизаме с амбицията да вземем трите точки. Надявам се спора между двата отбора да се разреши на терена от футболистите им, а не чрез странични фактори“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

