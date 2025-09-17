Рилски спортист би в Костинброд и отново поведе на Югозапад

Рилски спортист успя да постигне трудна, но сладка победа с 2:1 над новака ОФК Костинброд като гост в среща от 8-мия кръг на Югозападната Трета лига. По този начин отборът на Пламен Крумов е лидер с 18 точки в класирането, като има по-добра разлика от Кюстендил, който е втори със същия точков актив.

Рилецо е и единственият отбор на Югозапад без загуба в първенството.

Броени минути след началото на мача Георги Божилов откри за гостуващия тим, но ветеранът Радослав Василев успя да изравни за домакините. Двайсетина минути преди края на срещата, с втория си гол в мача, Божилов направи резултата 2:1 и на практика оформи успеха на "скиорите".

Отборът на ОФК Костинброд е с 10 точки и е в средата на класирането, като заема 11-ото място. В следващия кръг Рилски спортист приема в Самоков дубъла на Септември, а Костинброд ще гостува на Витоша (Бистрица).