Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Късни попадения донесоха първа победа на ЦСКА в първенството, талант на "червените" с основна роля - на живо след успеха срещу Септември с 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Без победител в Ботевград

Без победител в Ботевград

  • 13 сеп 2025 | 22:42
  • 161
  • 0
Без победител в Ботевград

2:2 приключиха в Ботевград, местния Балкан и едноименния тим на Костинброд. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига. Стана здрав, оспорван и нервен двубой. И двата отбора трябва да съжаляват за загубените точки. Павел Петков откри от дузпа за домакините в 16-ата минута. Заради нервни изблици и пререкания между футболистите на двата отбора в хода на играта, съдията даде 5-минутно продължение на първото полувреме. Именно в последните му секунди Даниел Васев изравни от фаул. Петков подаде на Калоян Бонев и той вкара за Балкан в 61-ата минута. В 67-ата обаче влезлия като резерва Християн Бориславов стреля от границата на наказателното поле за окончателното 2:2. Той разтресе мрежата на ботевградчани и в 93-ата минута, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пета победа за Марица (Пловдив)

Пета победа за Марица (Пловдив)

  • 13 сеп 2025 | 21:53
  • 890
  • 0
Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 169357
  • 237
Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

  • 13 сеп 2025 | 20:14
  • 2551
  • 6
Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

  • 13 сеп 2025 | 20:09
  • 1954
  • 0
Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

  • 13 сеп 2025 | 20:04
  • 2569
  • 0
Тежки нули край Балдуинова кула

Тежки нули край Балдуинова кула

  • 13 сеп 2025 | 19:58
  • 1820
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 169357
  • 237
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 77692
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 23946
  • 21
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 24700
  • 9
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 30917
  • 92
Брентфорд 1:0 Челси (полувреме)

Брентфорд 1:0 Челси (полувреме)

  • 13 сеп 2025 | 22:42
  • 3217
  • 4