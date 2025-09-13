Без победител в Ботевград

2:2 приключиха в Ботевград, местния Балкан и едноименния тим на Костинброд. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига. Стана здрав, оспорван и нервен двубой. И двата отбора трябва да съжаляват за загубените точки. Павел Петков откри от дузпа за домакините в 16-ата минута. Заради нервни изблици и пререкания между футболистите на двата отбора в хода на играта, съдията даде 5-минутно продължение на първото полувреме. Именно в последните му секунди Даниел Васев изравни от фаул. Петков подаде на Калоян Бонев и той вкара за Балкан в 61-ата минута. В 67-ата обаче влезлия като резерва Християн Бориславов стреля от границата на наказателното поле за окончателното 2:2. Той разтресе мрежата на ботевградчани и в 93-ата минута, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада.