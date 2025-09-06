Струмска слава с победен обрат в Костинброд

Струмска слава (Радомир) надви в Костинброд, едноименния тим с 2:1. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига. Стана динамичен двубой с критични моменти пред вратите. Още в началото му, Крис Вълчинов тресна гредата на гостите. После той отправи нов удар, но топката премина от външната страна на гредата. Съперникът отвърна с гол, но съдията не го зачете, отсъждайки засада. Вълчинов изтормози още два пъти бранителите на противника и при втория случай спечели дузпа. Радослав Василев я изпълни, вратаря изби, но Йордан Димитров заби топката в мрежата за 1:0 в 40-ата минута. Равенството беше възстановено, десетина минути след почивката. Александър Аспарухов вкара фантастичен гол в 80-ата минута за успеха на Славата. В оставащото време, домакините пропуснаха да вземат точка.

Снимка: ofckostinbrod.com