  Милан
  2. Милан
  Леао успя да се възстанови преди сблъсъка между Милан и Наполи

Леао успя да се възстанови преди сблъсъка между Милан и Наполи

  • 25 сеп 2025 | 16:16
  • 881
  • 0

Звездата на Милан Рафаел Леао днес е подновил тренировки наравно със своите съотборници, след като е възстановен от травмата в единия си прасец, която го измъчваше повече от месец, съобщават италианските медии.

Въпреки това очакванията са крилото да остане на резервната скамейка за неделния сблъсък с гостуващия шампион Наполи, като най-вероятно титуляри в атака ще бъдат Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес. От друга страна, неаполитанците няма да могат да разчитат на своя централен бранител Алесандро Бонджорно, който е с контузия на адукторите в лявото си бедро след победата с 3:2 над Пиза и ще отсъства около месец.

Снимки: Gettyimages

