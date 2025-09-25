Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид без двама ключови играчи в дербито с Реал

Атлетико Мадрид без двама ключови играчи в дербито с Реал

  • 25 сеп 2025 | 22:03
  • 2593
  • 0
Атлетико Мадрид без двама ключови играчи в дербито с Реал

Атлетико Мадрид ще бъде без двама от ключовите си полузащитници за съботното дерби с Реал Мадрид. „Лос Рохибланкос“ са в приповдигнато настроение след драматичната си победа над Райо Валекано (3:2), но подготовката за второто им местно дерби за седмицата е в ход. Диего Симеоне обаче няма да може да разчита на Джони Кардосо и Тиаго Алмада.

Отсъствието на Кардосо беше до голяма степен очаквано, като според информациите той няма да се завърне преди паузата за националните отбори през октомври. Имаше обаче надежда, че Алмада ще бъде на линия навреме, но Педро Фулана от Cadena SER потвърди, че и двамата ще пропуснат дербито този уикенд.

В състава няма да попаднат и Хосе Мария Хименес и Алекс Баена. Отсъствието на първия не е изненада, тъй като той се възстановява от мускулна контузия и ще бъде връщан в игра постепенно. По-позитивни новини идват от Баена, който беше на резервната скамейка срещу Райо и може да получи минути срещу Реал Мадрид. Звездното лятно попълнение се възстановява от операция на апендицит.

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо също има дилема дали да върне Джуд Белингам в титулярния състав, след като му даде около половин час игра от резервната скамейка срещу Еспаньол и Леванте. „Лос Бланкос“ ще бъдат без Антонио Рюдигер и Трент Александър-Арнолд, които се възстановяват от по-дълготрайни мускулни проблеми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1356
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1764
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1228
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1845
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1612
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15475
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130317
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59249
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4194
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1768
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2128
  • 3