Атлетико Мадрид без двама ключови играчи в дербито с Реал

Атлетико Мадрид ще бъде без двама от ключовите си полузащитници за съботното дерби с Реал Мадрид. „Лос Рохибланкос“ са в приповдигнато настроение след драматичната си победа над Райо Валекано (3:2), но подготовката за второто им местно дерби за седмицата е в ход. Диего Симеоне обаче няма да може да разчита на Джони Кардосо и Тиаго Алмада.

Отсъствието на Кардосо беше до голяма степен очаквано, като според информациите той няма да се завърне преди паузата за националните отбори през октомври. Имаше обаче надежда, че Алмада ще бъде на линия навреме, но Педро Фулана от Cadena SER потвърди, че и двамата ще пропуснат дербито този уикенд.

В състава няма да попаднат и Хосе Мария Хименес и Алекс Баена. Отсъствието на първия не е изненада, тъй като той се възстановява от мускулна контузия и ще бъде връщан в игра постепенно. По-позитивни новини идват от Баена, който беше на резервната скамейка срещу Райо и може да получи минути срещу Реал Мадрид. Звездното лятно попълнение се възстановява от операция на апендицит.

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо също има дилема дали да върне Джуд Белингам в титулярния състав, след като му даде около половин час игра от резервната скамейка срещу Еспаньол и Леванте. „Лос Бланкос“ ще бъдат без Антонио Рюдигер и Трент Александър-Арнолд, които се възстановяват от по-дълготрайни мускулни проблеми.

Снимки: Gettyimages