Съдията спести два червени картона на Атлетико и им призна нередовен гол, недоволен е президентът на Райо Валекано

Президентът на Райо Валекано Раул Мартин Преса остана разочарован от съдийството при снощната драматична загуба на неговия отбор с 2:3 като гост на Атлетико Мадрид.

Основните негови претенции са, че главният рефер Алехандро Ернандес е спестил червени картони на съперниковите играчи Коке и Маркос Йоренте. В 50-ата минута капитанът на Атлетико хвана за врата противниковия страж Аугусто Баталия по време на разправия между играчи на двата тима, а в 86-ата неговият съотборник удари Пеп Чавария в гърдите при единоборство. И в двата случая обаче футболистите на домакините се разминаха само с жълти картони преди градското дерби с Реал Мадрид. В лагера на Райо Валекано също така имаха претенции за още две ситуации: за несвирена дузпа за нарушение на Давид Ханцко срещу Алемао, както и за подминат фал в атака точно преди втория гол на “дюшекчиите”.

Koke debió ser expulsado y no jugar el derbi. Los árbitros perjudicando al atleti como siempre, siendo obligado a jugar con semejante paquete un día más. Contra todo y contra todos. pic.twitter.com/BnukexeLRS — CD Ciudad De Zamora (@CdCiudadDZamora) September 24, 2025

“Двата жълти картона на Коке и Йоренте са червени според моите разбирания за футбол. Аз давам моето мнение с уважение, смирение и по здравословен начин. Вторият гол на Атлетико пък беше предшестван от фал срещу Иси Паласон, който не беше свирен, а това са малки детайли, които могат да променят мача. Може би не са го видели, въпреки че има ВАР… Излизаш от мача с Барселона с горчивосладък вкус, излизаш от Билбао с лош вкус, тук също беше така, защото в крайна сметка точките не идват”, коментира Преса за предаването El Larguero de la Cadena SER.

🖥️💥 Demencial actuación de Trujillo Suárez en el VAR del Metropolitano.



👉🏻 Llorente agrede a Chavarría golpeándole en el pecho sin estar el balón en juego.



❌ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔.



▪️ El VAR libró al Atlético de Madrid de terminar el partido con 9 jugadores. pic.twitter.com/CgFWwpIIVV — Archivo VAR (@ArchivoVAR) September 24, 2025

Авторът на втория гол на тима Алваро Гарсия също остана възмутен, че Коке не беше изгонен от игра. “Може би ако беше обратната ситуация, щеше да има червен картон, но понеже беше срещу нас… нямаше такъв”, коментира той пред Movistar + след двубоя. Междувременно, бившият съдия Итуралде Гонсалес подкрепи претенциите на Райо Валекано, потвърждавайки пред Cadena SER, че нямаше да бъде грешка, ако двамата играчи на Атлетико бяха получили червени картони за своите груби действия.

🚨 Marcos Llorente hit a Rayo player in the chest, only a yellow card…



Koke also grabbed the Rayo goalkeeper by the neck, no red card… pic.twitter.com/o8glBHi697 — Madrid Universal (@MadridUniversal) September 24, 2025

Снимки: Gettyimages