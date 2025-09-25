Популярни
Хулиан Алварес измъкна Атлетико Мадрид в лудо дерби с Райо Валекано

  • 25 сеп 2025 | 00:55
  • 906
  • 0

Атлетико Мадрид се спаси от нова издънка в Ла Лига и постигна изстрадана победа с 3:2 в дербито с Райо Валекано от 6-ия кръг. Двата тима направиха луд мач с няколко обрата в резултата, но накрая домакините на "Метрополитано" ликуваха с трите точки, а големият герой бе Хулиан Алварес, който реализира хеттрик в 16-ата, 80-ата и 88-ата минута. За гостите пък точни бяха Пеп Шавария в 45-ата и Алваро Гарсия в 77-ата минута.

Началото на мача не предвещаваше подобно развитие. Атлетико стоеше по-добре и пръв откри резултата в 16-ата минута чрез Хулиан Алварес, който се разписа от воле след центриране на Маркос Йоренте.

В 45-ата минута обаче Райо възстанови равенството. Това се случи след страхотен гол на Пеп Шавария, който порази вратата на Ян Облак с шут от близо 30 метра.

Гостите направиха пълен обрат в 77-ата минута, възползвайки се от грешка при изнасянето на топката от страна на "дюшекчиите", Иси Паласон отне в средата на терена и веднага изведе Алваро Гарсия, който пък хладнокръвно финтира вратаря и реализира за 1:2.

Домакините обаче регираха бързо и само три минути по-късно се върнаха в мача. Изстрел с глава на Джулиано Симеоне бе спасен от вратаря, но при добавката Хулиан Алварес вкара за 2:2.

В 83-тата минута Джулиано Симеоне направи непростим пропуск, като на празна врата прати топката в напречната греда.

Все пак "дюшекчиите" ликуваха в 88-ата минута, когато Хулиан Алваре оформи своя хеттрик със страхотен шут с левия крак извън наказателното поле за крайното 3:2.

Така Атлетико Мадрид записа втората си победа от началото на сезона и събра актив от 9 точки, като излезе на 8-ата позиция в таблицата. Райо пък се намира на 14-тото място с 5 точки до момента.

Снимки: Gettyimages

