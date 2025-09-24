Популярни
  Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА, научи Sportal.bg. Специалистът се завръща начело на "червените", с които спечели Купа на България през 2016 година, когато отборът беше във "В" група. Договорът на 46-годишния наставник ще бъде за 1+1 година, като от резултатите през този сезон зависи дали ще бъде продължен през лятото.

Янев е сред големите любимци на публиката на "армейците", като има 208 мача и 72 гола за отбора. Някогашният атакуващ футболист е с основен принос за спечелената шампионска титла през сезон 2004/2005 година, когато беше основен реализатор на ЦСКА - вкара 22 попадения в първенството и беше лидер в тима на Ферарио Спасов и Миодраг Йешич.

Само преди няколко дни специалистът излезе срещу "червените" с досегашния си тим Ботев (Враца), като срещата под връх Околчица завърши 1:1. Отборът от Борисовата градина беше воден от временния наставник Валентин Илиев, който ще се завърне на първоначалната си позиция - треньор на дублиращия състав на "армейците". След ремито на стадион "Христо Ботев" Янев заяви пред медиите, че е готов да се завърне в ЦСКА и да помогне на своя любим клуб.

Столичният гранд започна кошмарно новия сезон, като в момента "червените" се намират на 12-а позиция в класирането на efbet Лига. Трагичното представяне на тима доведе до уволнението на босненеца Душан Керкез, който се превърна в треньора с най-слаб старт в историята на ЦСКА.

