Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алекс Маркес: Със заводския мотор ще имам два пъти повече работа

Алекс Маркес: Със заводския мотор ще имам два пъти повече работа

  • 25 сеп 2025 | 13:57
  • 948
  • 0

През миналата седмица отборът на Грезини Дукати обяви официално, че от началото на сезон 2026 в MotoGP Алекс Маркес ще разполага с напълно заводски мотор на Дукати, а не с едногодишна машина, както е в момента.

Потвърдено! Алекс Маркес получава заводски мотор на Дукати през сезон 2026
Потвърдено! Алекс Маркес получава заводски мотор на Дукати през сезон 2026

Преди началото на уикенда за Гран При на Япония испанецът, който на път да спечели вицешампионската титла в кралския клас, коментира тази промяна в неговото оборудването за догодина. По думите му преминаването от едногодишен към актуален мотор ще му донесе двойно повече работа, но той вижда това като наистина добра възможност.

„Много се радвам за себе си, но най-вече за отбора. Мисля, че те го заслужават. В историята ще видите, че Дукати и Грезини винаги са работили добре заедно. Всяка година имаме победи, така че е заслужено. Резултатите ми от тази година също помогнаха да вземем този мотор за догодина.

„Надя (Падовани, собственичката на Грезини) ми помогна много и тя натискаше много за този заводски мотор. Благодаря на Дукати и най-вече на Джиджи (Дал'Иня), който направи това реалност. Имаме нужното, за да свършим добра работа през 2026 година, но първо ще трябва да завършим по добър начин този сезон.

„Със сигурност новият мотор ще промени нашия подход по време на тестовете. Ще имаме повече неща, които да изпробваме и да работим върху тях. Така че ще имам два пъти повече работа.

„Тази година тестовете бяха много лесни. Просто търсихме начин да извлечем най-доброто от мотора, без да изпробваме нови елементи и всичко това. Но аз харесвам тази работа, да изпробвам нови неща, да помагам на Дукати да се подобри. Ще бъде много добра възможност за мен и за отбора и ще се опитаме да извлечем максималния потенциал от нея“, обясни по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 135
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 159
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 709
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 320
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 2875
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 14948
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129799
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58519
  • 61
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4020
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1682
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2015
  • 3