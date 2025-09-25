Алекс Маркес: Със заводския мотор ще имам два пъти повече работа

През миналата седмица отборът на Грезини Дукати обяви официално, че от началото на сезон 2026 в MotoGP Алекс Маркес ще разполага с напълно заводски мотор на Дукати, а не с едногодишна машина, както е в момента.

Потвърдено! Алекс Маркес получава заводски мотор на Дукати през сезон 2026

Преди началото на уикенда за Гран При на Япония испанецът, който на път да спечели вицешампионската титла в кралския клас, коментира тази промяна в неговото оборудването за догодина. По думите му преминаването от едногодишен към актуален мотор ще му донесе двойно повече работа, но той вижда това като наистина добра възможност.

„Много се радвам за себе си, но най-вече за отбора. Мисля, че те го заслужават. В историята ще видите, че Дукати и Грезини винаги са работили добре заедно. Всяка година имаме победи, така че е заслужено. Резултатите ми от тази година също помогнаха да вземем този мотор за догодина.



„Надя (Падовани, собственичката на Грезини) ми помогна много и тя натискаше много за този заводски мотор. Благодаря на Дукати и най-вече на Джиджи (Дал'Иня), който направи това реалност. Имаме нужното, за да свършим добра работа през 2026 година, но първо ще трябва да завършим по добър начин този сезон.



„Със сигурност новият мотор ще промени нашия подход по време на тестовете. Ще имаме повече неща, които да изпробваме и да работим върху тях. Така че ще имам два пъти повече работа.



„Тази година тестовете бяха много лесни. Просто търсихме начин да извлечем най-доброто от мотора, без да изпробваме нови елементи и всичко това. Но аз харесвам тази работа, да изпробвам нови неща, да помагам на Дукати да се подобри. Ще бъде много добра възможност за мен и за отбора и ще се опитаме да извлечем максималния потенциал от нея“, обясни по-малкият от братята Маркес.

