  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Потвърдено! Алекс Маркес ще кара заводски мотор на Дукати догодина

Потвърдено! Алекс Маркес ще кара заводски мотор на Дукати догодина

  • 19 сеп 2025 | 12:59
  • 420
  • 0

Отборът на Грезини Дукати в MotoGP потвърди официално, че е постигнал споразумение с Дукати и догодина Алекс Маркес ще разполага със заводски мотор на италианците, а не едногодишен такъв, какъвто той управлява от пристигането си във Фаенца.

През тази година Алекс се наложи като най-сериозния опонент на неговия по-голям брат Марк в спора за световната титла. По-младията от двамата братя е единственият конкурент на доминатора през 2025 година, който има повече от една победа в дълго състезание в неделя.

Алекс Маркес постигна своите две неделни победи в две от трите испански състезания, които се проведоха до момента през сезона. Първо той триумфира на „Херес“, записвайки своята първа неделна победа изобщо в MotoGP, а преди две седмици испанецът спечели и Гран При на Каталуния край Барселона. Отделно Алекс триумфира и в спринта на „Силвърстоун“, с което нанесе първото и до скоро единственто спринтово поражение на своя брат през сезона.

На фона на това представяне на по-малкия от братята Маркес, което включва общо 20 призови класирания в спринтовете и състезанията в първите 16 кръга за сезона, от Грезини са се разбрали с Дукати испанецът да получава заводски мотор догодина. Това означава, че той ще разполага с напълно идентична машина с тази, която ще бъде използвана от пилотите на заводския тим – Марк Маркес и Франческо Баная.

Шефът на Дукати за Баная: И аз загубих търпението си, нормално е
Шефът на Дукати за Баная: И аз загубих търпението си, нормално е

Все още не е ясно какво ще стане с третия заводски мотор от настоящия сезон, който беше поверен на Фабио Ди Джанантонио в екипа на VR46 Дукати. Много е вероятно италианецът да запази заводския си статут и така догодина да има общо четири заводски мотора на Дукати на стартовата решетка. Франко Морбидели (VR46) и Фермин Алдегер (Грезини) пък ще се състезават с едногодишен мотор. Оригинално договорът на Алдегер с Дукати предвиждаше той да получи заводска машина за втория си сезон в MotoGP, но вместо това от Дукати ще изполатят компенсация на екипа на Грезини и на самия Алдегер.

Снимки: Gettyimages

