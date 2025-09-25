Популярни
Баная ще изпробва решенията от теста на "Мизано" в Япония

  • 25 сеп 2025 | 12:34
Франческо Баная заяви, че ще използва решенията за проблемите си с Desmosedici GP25, които той е екипът му са изпробвали по време на официалния тест на „Мизано“ миналия понеделник и по време на предстоящия уикенд за Гран При на Япония на „Мотеги“.

Трудностите на двукратния шампион с тазгодишния мотоциклет на Дукати са добре документирани, а той и екипът така и не успяват да намерят решение за тях, независимо какво изпробват. От части това се дължи и на ограниченото време за експерименти в хода на състезателните уикенди, но пък такова имаше в хода на теста на „Мизано“ миналата седмица.

„По време на теста на „Мизано“ ние изпробвахме доста неща и намерихме някои решения, които ще репликираме тук, за да видим дали те ще ми помогнат да придобия по-голяма увереност в моето каране. Японската писта е трудна, но много красива. Атмосферата и приветливостта на феновете се специални. Ще работим, за да имаме солиден уикенд и да се доближим до челната група“, обясни Баная.

За него ще е важно да намерим някакво подобрение в своята форма, тъй като дори третото му място в генералното класиране вече е под заплаха от Марко Бедзеки. Пилотът на Априлия се представя много солидно в последно време и се доближи на само осем пункта от двукратния шампион в спора за бронзовия медал в края на сезона.

