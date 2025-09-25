САЩ е сред трудните съперници на България

Отборът на САЩ е сред традиционно трудните съперници за България.

В досегашните 22 двубоя във всички турнири (олимпийски игри, световно първенство, Световна лига/Лига на нациите, Световна купа) балансът е 7-15.

България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025

В последните 5 мача пък имаме само една победа - 3:1 в Лигата на нациите на 28 юни 2019 г. След това САЩ ни подчиняват три пъти в същата надпревара и веднъж на предишното световно първенство - 3:0 в груповата фаза през 2022 г.

Ето къде може да гледате 1/4-финала България - САЩ

Ако победи САЩ, България ще се изправи срещу Чехия или Иран. Техният четвъртфинал ще се изиграе по-рано днес - от 10:30 часа българско време.

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!