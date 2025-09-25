България води с 4:1 срещу САЩ през това волейболно лято

След 4 поредни победи на световното във Филипините за българските волейболни национали днес предстои 1/4 финална битка срещу САЩ.

Важният двубой за момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини в 19-хилядната зала Mall of Asia стартира в 15 ч.

Във финалните акорди на изпълненото с големи турнири волейболно лято на България предстои за 6-и път да премери сили със САЩ в официални мачове. До момента резултатът убедително е в наша полза - 4:1.

Ударно начало постави отборът ни за състезателки до 19 г. на световното в Хърватия и Сърбия. Формацията на старши треньора Атанас Петров 2 пъти спечели срещу американките, като вторият път бе във финала. Така момичетата донесоха на родината ни първа световна титла в колективен спорт в женското направление.

В груповата фаза тимът ни наложи волята си в завързан мач с 3:2 (25:15, 16:25, 27:25, 13:25, 15:5). В битката за златните медали последва обрат до 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 29:27).

5-геймова драма между България и САЩ имаше и на мондиала за волейболисти до 19 г. в Узбекистан. В 1/8-финалите съставът на селекционера Мирослав Живков стигна до 3:2 (25:22, 25:23, 20:25, 14:25, 16:14) в 1/8 финалите и завърши 6-и.

На световното в Индонезия за състезателки до 21 г. България бе повече от убедителна срещу САЩ. Отново в 1/8-финалите момичетата на наставника Драган Нешич отвяха 3:0 (25:23, 25:16, 25:15) противника. Нашите заеха 4-ото място на шампионата.

Единствената ни загуба от янките през това волейболно лято дойде на световното за младежи до 21 г. в Китай.

Там момчетата на старши треньора Венцислав Симеонов отстъпиха с 0:3 (19:25, 17:25, 20:25) в 1/8-финалите. Впоследствие те се наредиха 10-и на мондиала.

Интересно е, че мъжките отбори на България и САЩ играха контроли в Хирошима (Яп) при подготовката за световното във Филипините. В тях нашите биха 2 пъти и паднаха веднъж.

Тази година има и друга връзка във волейбола между България и САЩ, но на клубно ниво.

18-годишният разпределител на националния ни отбор Симеон Николов изведе “Лонг Бийч” до титла в колежанското първенство, стана MVP на финалите и №1 на сезона. Също така Мони, който заедно с брат си Алекс Николов са в основата на отличното ни представяне във Филипините до момента, постави рекорд за най-скоростен сервис зад океана със 135 км/ч.

