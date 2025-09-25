Димо Тонев: Имаме козове за победа над САЩ

Закалени сме като характери и напрежението няма да се отрази на момчетата

България се изправя срещу САЩ днес от 15:00 часа в битка, която не просто може да класира селекцията на Джанлоренцо Бленджини на полуфинал на световното първенство във Филипините. Това е двубой, който може директно да отвори вратата на лъвовете към мач за златните медали! Но всяко нещо по реда си. Преди да говорим за онова, което може да се случи, е редно да погледнем по-детайлно към това, което предстои.

България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025

Димо ТОНЕВ, блокировач №1 на СП 1990

Очаква ни много труден мач. Американците са изключително добре подготвен отбор, като започнем от треньора им Карч Кирали. Като продължим с това с какви състезатели разполагат – една сплав между опитни и не чак толкова волейболисти. Те подновяват отбора си след олимпийски цикъл. Няма да бъде никак лесно, но колкото по-напреднала е фазата на шампионата, толкова по-трудни стават мачовете.

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

Силните страни на съперника

Изпълняват много добър сервис и това в комбинация с играта им на блок-защита е основното им оръжие. Но ние имаме нашите нападатели, които са способни да преодоляват подобна блокада. Схемата, която наложи Бленджини с трима посрещачи и либеро, ще помогне много. И според мен ще се справим. Много е важно и ние как ще сервираме, защото, ако топката идва на главата на разпределителя Мика Кристенсън, те имат много силна атака през центъра. Много често използват пайп, защото се играе над първото темпо и за блокиращите траекторията, в която върви топката, е в една и съща равнина. И става много трудно. Имаме своите достойнства. Имаме отборна и константна игра. Ако в предишни шампионати, включително миналата година и тази в Лигата на нациите, редувахме силни мачове със слаби такива, сега се вижда постоянство – на посрещане, в атака и на блок. И се вижда, че волейболистите играят доста по-равномерно. Няма ги амплитудите на неопитния отбор. Имаме си козовете, най-важно е да са спокойни нашите състезатели. Да дадат играта си. Да покажат това, което са тренирали цялото лято.

Нашите шансове

Искам да видя американците как ще посрещат и изпълняват сервис, когато те бъдат поставени под напрежение. Там също ще има психологически момент и стъписване. Някои играчи там са за първи път в националния отбор и дебютират в мачове на такова ниво. Отново ще кажа – важно е спокойствието и да си дадем играта. Справянето с напрежението ще бъде ключово. Отборът ни е млад. Това, което Бленджини се опитва да наложи – да не се предаваме, да се борим до край – виждаме го в двубоите досега. Отговорността ще стане по-голяма. Според мен са достатъчно закалени като характери и смятам, че напрежението няма да им се отрази. Те също така виждат, че евентуална победа над Съединените щати е предпоставка за много добро, призово класиране, защото отпаднаха доста от силните отбори. И влизаш в битка за медалите. Това би било суперрезултат.

На чия страна е опитът

Нашият отбор не бе част от Олимпийските игри в Париж и реално този тим е заедно вече втора година. Преследвайки главната цел – Игрите в Лос Анджелис през 2028, трябва да побеждаваме силните и да вземаме точки за световната ранглиста. Това минава през световното сега, европейско догодина и още едно световно. Пътят към ЛА е този и ние трябва да вървим по него. Радва ме, че нашите състезатели ще играят в още по-силни отбори на клубно ниво през следващия сезон. Това ще означава повишаване на тяхната класа и респективно на класата на националния отбор.

