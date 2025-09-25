Популярни
  Серджио Падт: Мисля, че това е най-добрият мач на Лудогорец този сезон

Серджио Падт: Мисля, че това е най-добрият мач на Лудогорец този сезон

  25 сеп 2025
Серджио Падт: Мисля, че това е най-добрият мач на Лудогорец този сезон

Вратарят на Лудогорец Серджио Падт коментира страхотната победа с 2:1 над Малмьо в двубой от основната фаза на Лига Европа.

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години
Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

"Винаги е добре да започнеш добре. Сега е важно да продължим така. Все пак се състезаваме на три фронта – Лига Европа, шампионат и купа. Щастливи сме, но гледаме към мача срещу Монтана.

Днес започнахме много добре. Първите 6 минути бяхме под натиск от тях, но оцеляхме в тази част. Всички видяха, че Лудогорец играе много добре, когато притежава топката, и го направихме. За мен това беше най-добрият мач този сезон. Играхме много добре срещу Ференцварош през първото полувреме, както и в първото полувреме срещу Шкендия. Мисля, че това е най-добрият мач на Лудогорец този сезон", заяви вратарят на Лудогорец.

