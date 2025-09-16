Никола Цолов пред Sportal.bg: След Барселона знаех, че може да карам във Формула 2

Вицешампионът във Формула 3 за сезон 2025 Никола Цолов заяви днес, че вече е започнал подготовката за следващия сезон, в който той ще дебютира във Формула 2. Никола беше гост на изложбата на фотографа Любомир Асенов в “Good Point” в София, където са изложени снимки от последните му сезони във Формула 3.

“Вече се подготвям за сезона във Формула 2 - заяви за Sportal.bg Никола. - Този уикенд ще съм в Баку, за да науча колкото се може повече за начина, по който работи екипът на Кампос във Формула 2. Ще пътувам и за още два кръга и след това официалният тест след края на сезона във Формула 2 ще е много важен.”

BREAKING: @NikolaTsolov makes the step up with @CamposRacing for 2026 🪜⬆️



The 2025 @Formula3 vice-champion sticks with the same team with which he shared great success 🏆#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/1zzeOzKp52 — Formula 2 (@Formula2) September 16, 2025

Никола обясни и какво очаква от работата си с Кампос, но вече на следващото ниво.

“Много ми се иска да продължа да работя с хора от моя екип от Формула 3 и догодина, дори се опитах да взема с мен моя състезателен инженер, но ми отказаха, ще работя с напълно нов екип - заяви Никола. - А и изискването на Ред Бул е да работя с нови хора, защото знаете, че във Формула 1, където за една кола отговарят 600 човека, трябва да можеш да работиш с най-различни хора.

“Още след Барселона имах устно потвърждение от доктор Марко, че ще премина във Формула 2, което ми позволи да карам по-спокойно в следващите стартове - допълни Никола. - Трябваше само да бъде събран бюджетът и да продължа да се представям силно. Тази сигурност ми помогна, защото за първи път в моята кариера ме потвърждават толкова рано за следващия сезон.”

Вижте във видеото какво ни разказа Никола Цолов в деня, в който беше обявено, че ще се състезава във Формула 2.

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

