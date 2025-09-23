Популярни
Николай Христозов: Да ги отстраним

  • 23 сеп 2025 | 12:57
  • 127
  • 0

Утре, Сливнишки герой (Сливница) играе в Самоков с местния Рилски спортист, в полуфинал на Област София от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Полезен мач за младите футболисти от нашия отбор. Излизаме срещу съперник, който има добри играчи, с мачове в професионалния футбол. Знаем че, ще ни е изключително трудно. Не се плашим обаче. Победителят ще се излъчи в предстоящия двубой. Амбицирани сме да продължим напред в турнира. Целта ни е да отстраним Рилски спортист“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя. 

