Пламен Крумов: Фокусът е върху срещата в сряда

Рилски спортист (Самоков) постигна изразителна победа в домакинството си на Септември II (София). „Скиорите“ надделяха с 5:0 на своя стадион „Искър“ в Самоков в мача от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

Още в 10-ата минута Георги Божилов даде аванс на домакините, а преди почивката Емре Дрянов удвои. През второто полувреме играчите на Рилски продължиха да доминират и с второто си попадение Дрянов покачи на 3:0. В 70-ата минута се разписа и Красимир Панчев, а крайното 5:0 оформи Божилов 10 минути преди края на срещата.

„Доволен съм от момчетата. Подходиха сериозно към този двубой. Това е един от противниците, срещу които имахме проблеми през миналия сезон. Визирам вторите отбори на елитните клубове в Първа лига. Благодаря за сериозното отношение на своите играчи, които разбраха важността за мача. Спечелихме заслужено.“, каза старши треньора на Рилски спортист Пламен Крумов за официалния сайт на отбора.

С успеха си Рилецо събра вече 21 точки, а благодарение на загубата на Кюстендил, тимът вече е едноличен лидер с 2 точки преднина пред втория Струмска слава (Радомир).

„Искам да поздравя колегите от Септември и техния отбор от млади момчета, които се опитват да играят футбол и въпреки по-сериозния резултат не си изневериха на стила, опитаха се да играят. Поздравления за целия клуб. Сега за нас най-важното е да се възстановим, тъй като в сряда ни чака мач за аматьорската купа, който искаме да спечелим и да продължим напред. След това ни чака тежко гостуване на Кюстендил, но гледаме мач за мач, така че фокусът е върху срещата в сряда", добави още Крумов.

За отбора предстоят два двубоя през следващата седмица. В сряда, 24 септември, Рилски отново е домакин, но този път за Купата на аматьорската лига. От 17:00 часа на стадион „Искър“ в Самоков гостува Сливнишки герой (Сливница) в полуфинален сблъсък на Област София. В събота, 27 септември, отборът е гост на един от своите конкуренти за първата позиция ФК Кюстендил. Двубоят също е с начален час 17:00.

„Искам да благодаря на всички хора, които бяха дошли да ни подкрепят във вчерашния двубой и да ги поканя отново в сряда за мача за купата. Ще имаме нужда от тях!“, завърши старши треньорът на Рилски спортист (Самоков).