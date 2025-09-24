Популярни
Мартин Стоянов с четвърта поредна победа в Carbonia Cup

  • 24 сеп 2025 | 16:05
Българският пилот Мартин Стоянов победи в седмия кръг от централноевропейския шампионат Carbonia Cup, който се проведе в Бърно, Чехия, съобщи за БТА треньорът му Мирослав Петков. 16-годишният състезател отново е записал пол позишън след най-добро време в квалификациите и победа в основния старт, както и при предишната надпревара с болиди от Формула 4 на "Словакия Ринг" през август.

„Този път на Марти  му беше по-лесно да контролира състезанието, защото за първи път разполагаше с нагреватели за гумите. Това  му позволи да бъде много бърз още от старта, да натрупа преднина и после само да контролира дистанцията“, разказа Петков.

По думите му това е четвърта поредна победа на Стоянов и пети пореден пол позишън. С успеха младокът от Враца се утвърди на първото място в генералното класиране със 107 точки в клас D5 на Формула 4, пред Ралф Глезер (Германия), който е завършил втори в Бърно и вече има 100 точки. Последното състезание от сезона ще се състои на 12 октомври в Мост (Чехия).

