Две победи за Марти Стоянов в Carbonia Cup в Словакия

Две победи спечели българският пилот Мартин Стоянов в състезанията във Формула 4, част от шампионата Carbonia Cup на пистата „Словакияринг“.

Марти се оказа недостижим за съперниците си в квалификацията, където взе максимума от комплекта нови гуми, с които разполагаше.

Първото състезание беше прекратено предсрочно, като българският пилот беше начело от старта, а във втората надпревара Марти води колоната от старта до финала. Той контролира отлично хода на надпреварата като намали скоростта си в последните обиколки, за да запази гумите.

Лидерът в класирането Ралф Глезер завърши втори и в двете състезания, като битката за титлата във Формула 4 в Карбония Къп ще се реши между двамата в следващите два състезателни уикенда в Бърно и Мост (Чехия).

