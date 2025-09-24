Гъркиня и американка изиграха най-дългия мач за годината

Гъркинята Мария Сакари и Ашлин Крюгер (САЩ) изиграха най-дългия мач за 2025 година до момента на турнира по тенис от категория УТА 1000 в Пекин (Китай) с награден фонд 8 963 700 долара.
Сакари спечели двубоя със 7:6(5), 6:7(5), 7:5 за 3:29 часа.
Гъркинята водеше с 5:2 в първия сет, но се нуждаеше от четири сетбола, за да вземе тайбрека, след това беше на две точки от победата при 5:4 във втория сет, а след това и в тайбрека. В третата част тя изоставаше с 2:4, но успя да направи обрат със 7:5 и да триумфира.
Следващата съперничка на Сакари ще бъде канадката Лейла Фернандес.
Чехкинята Барбора Крейчикова преодоля пасив от 0:2 във втория сет и победи Анна Блинкова (Русия) с 6:2, 6:2. Така тя записа четвърти успех в четири мача срещу тази съперничка, а освен това и първа победа в кариерата си в Пекин.
Германката Ева Лис елиминира 17-годишната китайка Жуйън Чжан, която участва с "уайлд кард" със 6:1, 6:0.
В други срещи Анастасия Севастова (Латвия) спечели срещу Кимбърли Бирел (Австралия) с 6:3, 7:6(1), Антония Ружич (Хърватия) се наложи над Елза Жакмо (Франция) с 6:3, 6:3, а Камила Рахимова (Русия) победи Лучич Бронзети (Италия) с 6:4, 6:1.
Две американки продължават напред Кейти МакНали постигна успех над Лаура Зихемунд (Германия) с 6:4, 6:2, а МакКартни Кеслър над представителката на домакините Хан Шъ с 6:2, 7:6 (5).
