Бьорн Борг посочи кой е най-великият тенисист за всички времена

БФС обявява националните селекционери, Георги Иванов с коментар за разкритията на НАП и полицията
  • 24 сеп 2025 | 11:07
  • 3743
  • 1
Въпреки че има достатъчно аргументи в полза на Новак Джокович, мнозина не смеят да го определят като най-добрия в историята на тениса. Легендарният Бьорн Борг няма този проблем. Прочутият швед без колебание отговори на въпроса кой според него е най-великият за всички времена (GOAT).

"Мисля, че по начина, по който играе, Новак Джокович е най-великият, който някога е играл тази игра. Роджър Федерер и Рафаел Надал си поделят второто място", изрази мнението си пред Sky Sports Бьорн Борг.

Сръбският тенисист притежава всички най-важни тенис рекорди - 24 титли от "Големия шлем", най-много седмици на върха на световната ранглиста и е единственият в историята с повече от 400 седмици на първото място в класацията на ATP. Но все още не планира да спре.

"Невероятно е как Джокович играе на 38 години. Много съм впечатлен. Знам, че иска да спечели 25-ия си турнир от "Големия шлем", но ще му бъде много трудно с Карлос Алкарас, Яник Синер и останалите от върха. Въпреки това мисля, че може да успее. Надявам се да може да играе поне още една година", споделя още легендарният швед.

Борг е смятан за един от най-великите за всички времена, въпреки че напусна тениса само на 25 години. По това време вече имаше спечелени 11 титли от "Големия шлем".

"Бях напълно изгубил мотивация. Бях изгубил и личното си пространство. Не можех да изляза от хотелската стая. Винаги имаше хора, които ме чакаха. Постоянно трябваше да се храня в стаята. Ако отидех в ресторант, винаги ме чакаха 15-20 папараци", обяснява някогашният номер едно в света на тениса.

"Сега всички тенисисти водят на турнири големи екипи, семейства. Когато аз играех, винаги ходех сам. Ако имах такава подкрепа, особено във времената, когато бях недоволен от живота си в тениса, може би всичко щеше да е различно. Може би щях да играя по-дълго", казва още Борг.

Снимки: Imago

