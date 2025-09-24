Популярни
Григор запазва позицията си в световната ранглиста

  • 24 сеп 2025 | 08:10
Григор Димитров запази 28-мото си място в световната ранглиста. Това стана ясно след приключването на турнирите от серията ATP 250 в Чънду и Ханчжоу.

34-годишният българин, който все още се възстановява от операция на десния гръден мускул и не е играл от "Уимбълдън" насам, има актив от 1645 точки.

В челната десетка на света няма никакви размествания спрямо предходната седмица, а единствената промяна в топ 20 е придвижването до 16-о място на Александър Бублик, който триумфира на турнира в Ханчжоу.

Снимки: Imago

