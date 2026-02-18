Григор Димитров пристигна в Акапулко в отлично настроение

Организаторите на турнира в Акапулко приветстваха Григор Димитров с “Добре дошъл”. Надпреварата започва през следващата седмица, но най-добрият български шампион още днес пристигна в мексиканския пристанищен град, където през 2014 година спечели първата си и единствена до момента титла от категория АТР 500.

34-годишният хасковлия бе в отлично настроение при настаняването си в хотела и се снима с част от персонала му.

Както е известно, Григор Димитров претърпя сериозно разочарование на турнира в Далас преди седмица, след като отпадна още в първия кръг. Той отстъпи на американеца Алекс Микелсен с 7:5, 4:6, 4:6, като след втория сет поиска медицински таймаут заради болки във врата. Българинът продължи, но си личеше, че не е в оптимална кондиция. Тези физически проблеми обаче са вече зад гърба му и той отново е готов за игра.

Това ще бъде седмо участие на първата ракета на България в Акапулко. За последно той игра на турнира през 2022 година. Сегашното издание се очертава като много силно. Водач на схемата е 4-тият в световната ранглиста Александър Зверев, а сред останалите участници са Алекс де Минор (№6), Бен Шелтън (№9), Каспер Рууд (№13), Алехандро Давидович Фокина (№16) и други.

El #HogarDelSol sigue recibiendo a las grandes estrellas del tenis mundial. 🎾✨Hoy le dimos la bienvenida a @GrigorDimitrov, quien ya se encuentra en #Acapulco para participar en el Abierto Mexicano de Tenis, uno de los eventos deportivos más importantes de nuestro país.… pic.twitter.com/YcjDIoyWLs — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 18, 2026

Григор Димитров няма да бъде сред поставените, което означава, че още в първи кръг може да се изправи срещу сериозен противник.