  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Българският тандем на 1/4-финалите в Монастир

Българският тандем на 1/4-финалите в Монастир

  • 18 фев 2026 | 20:46
  • 141
  • 0
Българският тандем на 1/4-финалите в Монастир

Ива Иванова и Йоана Константинова достигнаха до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Иванова и Камила Бартоне (Латвия), поставени под номер 2 в схемата, победиха Хелена Стевич (Франция) и Устиния Лекомцева (Русия) с 1:6, 6:4, 10-5. Следващите им съпернички ще бъдат Валерия Артьомева и Алина Юнева (Русия).

Константинова, която миналата седмица триумфира на двойки на друг турнир в Монастир, и Клаудия Ферер Перес (Испания) надделяха над Нана Кавагиши (Япония) и Сафи Мешкатолзахра (Иран) с 6:0, 6:2 и утре ще играят срещу водачките в схемата Юка Хосоки (Япония) и Елиз Це (Нова Зеландия).

На сингъл Иванова загуби от третата поставена Цзя Цзин Лу (Китай) с 1:6, 4:6.

Поражения претърпяха и другите българки - Йоана Константинова и участващата с "уайлд кард" Александра Матева.

