  2. Тенис
  Рибакина се отказа и прати "щастлива губеща" на 1/4-финал в Дубай

Рибакина се отказа и прати "щастлива губеща" на 1/4-финал в Дубай

  • 18 фев 2026 | 17:56
  • 303
  • 1
Рибакина се отказа и прати "щастлива губеща" на 1/4-финал в Дубай

Шампионката от Откритото първенство на Австралия и водачка в схемата Елена Рибакина (Казахстан) отпадна в третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Дубай от сериите WTA 1000.

Рибакина се отказа заради здравословни проблеми в двубоя си срещу "щастливата губеща" Антония Ружич (Хърватия) при 7:5, 4:6, 0:1 след час и 37 минути игра.

23-годишната Ружич се класира за първия четвъртфинал на ниво WTA 1000 в кариерата си и ще се изправи срещу седмата поставена Елина Свитолина.

Украинката преодоля олимпийската шампионка от Токио Белинда Бенчич (Швейцария) след обрат с 4:6, 6:1, 6:3 в мач, продължил два часа и три минути.

Втората в схемата Аманда Анисимова (САЩ) и петата поставена рускиня Мира Андреева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите. Анисимова елиминира Джанис Тиен (Индонезия) с 6:1, 6:3 само за 70 минути, докато Андреева се наложи над Жаклин Кристиан (Румъния) със 7:5, 6:3.

Четвъртата поставена американка Джесика Пегула също преодоля третия кръг след успех над друга представителка на САЩ - 16-ата в схемата Ива Йович с 6:4, 6:2.

В спор за достигане до полуфиналите Пегула ще се противопостави на 12-ата в схемата Клара Таусон от Дания. Таусон отстрани Магда Линете (Полша) с 6:4, 6:2 в двубой, продължил час и 40 минути.

Снимки: Imago

