Елизара Янева записа шеста поредна победа в Пазарджик

Елизара Янева продължава убедително във втория кръг на сингъл на втория турнир от ITF за жени в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка разгроми Алина Юнева (Русия) с 6:0, 6:0 за само 43 минути.

Това е шеста поредна победа за нея без да загуби сет, след като предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. Във втория кръг Елизара Янева ще играе срещу Аня Станкович (Сърбия).

По-рано днес Росица Денчева също се класира за втория кръг на сингъл, а националката Лиа Каратанчева отпадна.

Днес ще се изиграят още два мача с българско участие от първия кръг на сингъл. Йоана Константинова стартира срещу Кристина Диас Адровер (Испания), а Денислава Глушкова срещу втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания).

Също днес предстоят и две срещи с българско участие от първия кръг в надпреварата на двойки. Диа Евтимова и Алекса Каратанчева излизат срещу Росица Денчева (България) и Марта Матула (Гърция). Анджелина Костова и Галена Кръстенова пък ще се изправят срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

Вчера за четвъртфиналите на двойки се класираха българките Йоана Константинова и Ванеса Влахова.

Шампионките от миналата седмица и водачки в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция) ще започнат директно от четвъртфиналите.

Снимка: БФ Тенис