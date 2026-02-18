Популярни
  3. Виктория Томова е на 1/4-финал на WTA 125 в Португалия

Виктория Томова е на 1/4-финал на WTA 125 в Португалия

  • 18 фев 2026 | 15:33
  • 240
  • 0
Виктория Томова е на 1/4-финал на WTA 125 в Португалия

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите УТА 125 с награден фонд 100 хиляди евро.

Осмата поставена в схемата българка направи обрат и победи във втория кръг Ън Шуо Лян (Тайван) с 2:6, 7:6(4), 6:2. Срещата продължи час и 49 минути.

В първия сет Томова допусна три пробива и го загуби с 2:6. Във втората част тя на два пъти пропусна пробив аванс, но реализира нов брейк, за да поведе с 6:5. При този резултат българката пропусна четири сетбола и беше пробита, което доведе до тайбрек. В него тя поведе с 6:3 точки и изравни резултата в сетовете след 7:4. В третата решителна част Томова допусна пробив още в първия гейм, но веднага го върна. След равенство 2:2 българката спечели четири поредни гейма и затвори мача.

Софиянката си осигури 27 точки за световната ранглиста и 3000 евро, а в спор за място на полуфиналите ще играе срещу победителката от двубоя между третата поставена Сузан Ламенс (Нидерландия) и Анджелина Волощук (Португалия).

Томова продължава и участието си на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Карол Моне (Франция) ще имат за съпернички американките Аяна Акли и Фиона Кроули.

