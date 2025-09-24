Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сам Деруу: Напускаме с горчивина, но след няколко седмици ще се гордеем с представянето си

Сам Деруу: Напускаме с горчивина, но след няколко седмици ще се гордеем с представянето си

  • 24 сеп 2025 | 15:35
  • 658
  • 0

Капитанът на националния отбор на Белгия Сам Деруу призна след тежката загуба от настоящия шампион Италия с 0:3 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините, че сега напускат турнира с горчивина, но след няколко седмици ще се гордеят с представянето си.

"Тежко е да се каже, но не започнахме по най-добрия начин. Ако оставите отбор като Италия да играе свободно, е почти невъзможно да спечелите. Можете да анализирате каквото си искате преди мача, но ако водите с 5-6 точки във всеки гейм, можете да избирате опции за всеки. Джанели имаше подаване на главата си и можеше да прави каквото си поиска. Опитахме се, не се отказахме и това е единственото нещо, което мога да кажа за нашия отбор. Но нивото ни далеч не беше достатъчно, за да ги затрудни днес", сподели Деруу след мача.

"Направихме добро представяне. Разбира се, тъжно е да завършим по този начин. Искахме да покажем повече битка, така че оставя горчив привкус да напуснем Световното първенство по този начин. Но след няколко седмици ще се гордеем с представянето си. Това определено е свеж въздух за бъдещето на този отбор", каза още капитанът на Белгия.

Снимки: en.volleyballworld.com

