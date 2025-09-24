Роберто Русо: Надявам се, че ще играем така и на полуфинала

Центърът на настоящия шампион Италия Роберто Русо коментира след разгромната победа над Белгия с 3:0 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините, че се надява да играят така и на полуфинала.

"Много съм щастлив, защото турнирът е много труден, а победихме Белгия, един голям и силен отбор, от който загубихме в групата. Но днес беше друг мач и аз съм наистина щастлив от тази победа. Целите ни са да стигнем далеч в този турнир и се надявам, че ще играем така и срещу Полша или Турция на полуфинала, както направихме днес", заяви Русо пред камерата на VBTV след мача.