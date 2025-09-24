Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Фердинандо Де Джорджи: Беше мач на "живот или смърт", но го изиграхме по най-добрия възможен начин

Фердинандо Де Джорджи: Беше мач на "живот или смърт", но го изиграхме по най-добрия възможен начин

  • 24 сеп 2025 | 15:15
  • 153
  • 0

Селекционерът на настоящия шампион Италия Фердинандо Де Джорджи сподели след смазващата победа над Белгия с 3:0 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините, че е бил мач на "живот или смърт", но са го изиграли по най-добрия възможен начин.

Италия смаза Белгия и е първия полуфиналист на Световното
Италия смаза Белгия и е първия полуфиналист на Световното

"Изиграхме много интензивен мач, като останахме фокусирани през цялото време. Един от ключовете определено беше нашият сервис, днес сервирахме на много високо ниво. Мисля, че изпуснахме само седем сервиса, но ударихме осем аса, като успяхме да държим белгийците под постоянен натиск. Блокадата и защитата ни също работеха много добре. Направихме някои промени от първия мач и те си проличаха. Бяхме много ефективни и мисля, че отборът израства от мач на мач. Това би трябвало да ни дава все повече увереност в способностите ни. Дори под натиск, днес се справихме добре със ситуацията. Това е отбор, който става все по-зрял и в това отношение. Беше мач на "живот или смърт", но го изиграхме по най-добрия възможен начин. Казах го още преди началото на Световното първенство - това е специален отбор. Специален, защото си помагат взаимно, защото са тръгнали по път, следват го и продължават да се развиват", коментира Де Джорджи пред официалния сайт на италианската федерация.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

  • 23 сеп 2025 | 21:02
  • 24369
  • 8
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

  • 23 сеп 2025 | 20:42
  • 10257
  • 1
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

  • 23 сеп 2025 | 20:36
  • 2329
  • 0
Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

  • 23 сеп 2025 | 20:26
  • 2525
  • 0
Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:18
  • 2354
  • 0
Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:14
  • 10521
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 72113
  • 159
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22458
  • 36
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 19045
  • 56
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 9239
  • 4
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 5555
  • 4
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 8838
  • 9