Фердинандо Де Джорджи: Беше мач на "живот или смърт", но го изиграхме по най-добрия възможен начин

Селекционерът на настоящия шампион Италия Фердинандо Де Джорджи сподели след смазващата победа над Белгия с 3:0 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините, че е бил мач на "живот или смърт", но са го изиграли по най-добрия възможен начин.

"Изиграхме много интензивен мач, като останахме фокусирани през цялото време. Един от ключовете определено беше нашият сервис, днес сервирахме на много високо ниво. Мисля, че изпуснахме само седем сервиса, но ударихме осем аса, като успяхме да държим белгийците под постоянен натиск. Блокадата и защитата ни също работеха много добре. Направихме някои промени от първия мач и те си проличаха. Бяхме много ефективни и мисля, че отборът израства от мач на мач. Това би трябвало да ни дава все повече увереност в способностите ни. Дори под натиск, днес се справихме добре със ситуацията. Това е отбор, който става все по-зрял и в това отношение. Беше мач на "живот или смърт", но го изиграхме по най-добрия възможен начин. Казах го още преди началото на Световното първенство - това е специален отбор. Специален, защото си помагат взаимно, защото са тръгнали по път, следват го и продължават да се развиват", коментира Де Джорджи пред официалния сайт на италианската федерация.