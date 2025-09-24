Предложиха легенда на Реал Мадрид за треньор на Борусия (Мьонхенгладбах)

Легендарният нападател на националния отбор на Испания и Реал Мадрид Раул Гонсалес е проявил интерес да стане наставник на Борусия (Мьонхенгладбах). Неговият агент Хинес Карвахал е предложил клиента си за разглеждане от клуба от Бундеслигата, твърди Sport Bild.

Раул, който беше треньор на втория отбор на Реал Мадрид в продължение на шест години до лятото, е бил свързван с германските клубове няколко пъти в миналото. Името му се споменаваше по-специално във връзка с бившия му отбор Шалке 04. Борусия уволни Херардо Сеоане след само три мача в Бундеслигата, а наставникът на състава до 23 години Еуген Полански е временно треньор на отбора. Шефовете на клуба вече коментираха, че именно той може да получи постоянната позиция в зависимост от представянето си.

Снимки: Gettyimages