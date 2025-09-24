Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  3. Предложиха легенда на Реал Мадрид за треньор на Борусия (Мьонхенгладбах)

Предложиха легенда на Реал Мадрид за треньор на Борусия (Мьонхенгладбах)

  • 24 сеп 2025 | 12:08
  • 181
  • 0

Легендарният нападател на националния отбор на Испания и Реал Мадрид Раул Гонсалес е проявил интерес да стане наставник на Борусия (Мьонхенгладбах). Неговият агент Хинес Карвахал е предложил клиента си за разглеждане от клуба от Бундеслигата, твърди Sport Bild.

Раул, който беше треньор на втория отбор на Реал Мадрид в продължение на шест години до лятото, е бил свързван с германските клубове няколко пъти в миналото. Името му се споменаваше по-специално във връзка с бившия му отбор Шалке 04. Борусия уволни Херардо Сеоане след само три мача в Бундеслигата, а наставникът на състава до 23 години Еуген Полански е временно треньор на отбора. Шефовете на клуба вече коментираха, че именно той може да получи постоянната позиция в зависимост от представянето си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

  • 24 сеп 2025 | 09:00
  • 1750
  • 0
Ман Сити започва участието си в "Карабао Къп"

Ман Сити започва участието си в "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 07:40
  • 2564
  • 4
Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

  • 24 сеп 2025 | 07:20
  • 2176
  • 0
Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

  • 24 сеп 2025 | 06:34
  • 1704
  • 0
Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

  • 24 сеп 2025 | 06:02
  • 2618
  • 2
Почина легенда на чешкия футбол

Почина легенда на чешкия футбол

  • 24 сеп 2025 | 05:15
  • 5075
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 44246
  • 84
Гледай на живо: Александър Димитров е новият селекционер на България

Гледай на живо: Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 9878
  • 11
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 100
  • 0
Официално: Тодор Янчев е селекционер на младежите

Официално: Тодор Янчев е селекционер на младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 506
  • 0
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 950
  • 1
Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 5511
  • 14