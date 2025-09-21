Леверкузен се провали в последните секунди в дербито на Рейн с Гладбах

Байер (Леверкузен) изпусна победата в последните секунди на дербито на Рейн и завърши 1:1 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) от 4-тия кръг на Бундеслигата. “Аспирините” с новия си треньор Каспер Юлманд водеха до самия край на мача с гол на Малик Тилман (70’), но късно попадение на Харис Табакович (90+2) ги лиши от успеха.

Така Леверкузен, който все още няма загуба при новия си наставник, е с 4 точки. Гладбах, който бе воден от временния треньор Еуген Полански, записа втора точка и все още е без победа.

През първото полувреме гостите определено бяха по-добрият отбор на терена и заслужаваха да поведат. След пропуск на Патрик Шик за Леверкузен в 9-ата минута, когато вратарят на “жребчетата” Мориц Николас се намеси добре, Гладбах натисна съперника си. Първо в 23-ата минута Йенс Кастроп заби майсторски топката в мрежата на Марк Флекен, но намесата на ВАР показа, че футболистът на Борусия е бил в засада. Пет минути преди края на първата част пък Джо Скали получи отличен пас и излезе очи в очи със стража на домакините, но стреля в тялото му.

През второто полувреме Леверкузен се окопити и постепенно иззе инициативата. Така се стигна до 70-ата минута, когато резервата Ернест Поку проби отдясно и подаде към Патрик Шик. Чехът не успя да уцели добре топката, но зад него бе Малик Тилман, който с удар с десния крак вкара втория си гол за сезона - 1:0 за Леверкузен.

Гладбах се впусна в атаки и седем минути по-късно можеше да изравни, но пак Скали бе отказан от Флекен, след като от удобна позиция стреля в тялото на вратаря. Така дойде продължението на мача, при което след центриране от корнер резервата Харис Табакович бе оставен непокрит и глава донесе точката на тима си за крайното 1:1.

Следвай ни:

Снимки: Imago